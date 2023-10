Jak się zmieniał język debaty w TVP? Ekspert mówi, na co muszą uważać Tusk i Morawiecki

Na pewno będzie wchodził do studia ze świadomością tego, co może go spotkać. Wie, że wiele rozmów, które były prowadzone w ostatnim czasie w TVP miało niewiele wspólnego z kulturą polityczną, a wręcz z kulturą osobistą. Na dodatek - jest teraz w ciągłym ruchu, jeździ po Polsce i spotyka się z ludźmi. Większość z nich to oczywiście osoby, które go popierają, ale czasem musi się konfrontować także z krytycznymi ocenami. Sądzę, że wie, jak na nie reagować, wie, jak odpowiadać i nie dać się ponieść. Powinno mu to pomóc w obronie swoich racji. Nie jestem natomiast pewien, czy uda się to Morawieckiemu.