Jak bawili się Polacy na sylwestrze po zmianach w TVP? "Wspaniała impreza"

Od kilku już lat TVN nie organizuje dużych, plenerowych koncertów sylwestrowych. Nie to co Polsat i TVP, które od lat ścigają się o to, kto przyciągnie przed ekrany więcej widzów. W tym roku Jakub Bujnik z Wirtualnej Polski pojawił się pod sceną w Zakopanem, by na własnej skórze sprawdzić, jak wygląda zabawa na imprezie zrewolucjonizowanej Telewizji Polskiej. Czuć zmianę? A może dla szalejącego tłumu w rytm przebojów Zenka Martyniuka i Maryli Rodowicz nie ma żadnej różnicy? Sprawdźcie!

