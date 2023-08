Jak jest naprawdę? Kelnerka z "Kuchennych rewolucji" zdradza kulisy programu

"Kuchenne rewolucje" są nadawane w TVN od 2010 r. Program doczekał się już 26. edycji z charyzmatyczną i niepozbawioną ognistego temperamentu Magdą Gessler. W jednym z najmocniejszych odcinków serii słynna restauratorka zawitała w 2017 r. do nieistniejącego już lokalu Le Papillon Noir. Ostatecznie do rewolucji nie doszło, bo właścicielka tego miejsca nie była chętna do przeprowadzania zmian. Pani Justyna groziła m.in., że "prz…bie" Gessler. Oskarżała ją również o to, że z ekipą programu robi "Muppet Show.