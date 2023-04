Jacek Poniedziałek o wsparciu dla społeczności LGBT. Sam coming outu dokonał niemal 20 lat temu

Jacek Poniedziałek w 2005 roku dokonał publicznego coming outu i przyznał publicznie, że jest gejem. Od tego czasu aktywnie wspiera środowisko LGBT i nie boi się wypowiadać m.in. w kwestiach nastawienia Kościoła co do tej społeczności. W rozmowie z Wirtualną Polską aktor wrócił wspomnieniami do tego okresu i zdradził, jak ten ruch wpłynął wówczas na jego życie. Nie jest bowiem tajemnicą, że Poniedziałek był wtedy u szczytu popularności, grając chociażby w serialu "M jak miłość". Po coming oucie spotkały go przez to zabawne sytuacje. - Miewałem spotkania typu homoseksualnego z ludźmi trochę młodszymi, którzy mówili, że ich mamy się we mnie kochały i że to był dla nich szok, że jestem gejem - powiedział nam Poniedziałek. Gwiazdor serialu Viaplay "Udar" w rozmowie zdradził również, jaki jest jego stosunek do instytucji Kościoła. Zobaczcie nasz materiał wideo.