Jacek Kurski niepocieszony. Telewizje satelitarne nie nadają wszystkich wersji TVP 3

Kilka dni temu Jacek Kurski zapowiedział, że Polacy wciskając "trójkę" na pilocie od telewizora, będą oglądali TVP 3 ze swojego regionu. Do dziś żaden z operatorów satelitarnych nie przyczynił się do zrealizowania tego marzenia. Powód jest prosty: musieliby dopłacać do tego interesu z własnej kieszeni.