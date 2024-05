Jacek Kurski nie zostawia suchej nitki na obecnej TVP. Władze stacji wydały mocny komunikat

- To co się stało z telewizją, ten lincz, to zniszczenie tej pięknej instytucji w zemście właśnie za to, że Polacy mieli wybór, w zemście dokonanej przez koalicję 13 grudnia, jest ich wielkim wyrzutem sumienia, hańbą. Mam nadzieję że kiedyś odpowiedzą za to, co zrobili bezprawnie z Telewizją Polską - powiedział 6 maja w TV Republika.