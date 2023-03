Izabella Krzan zagadała się z gośćmi. Nie wiedziały, że są już na wizji

Prowadząca zaczęła ją uspokajać, aż wreszcie dostała do ucha informację z reżyserki, że słyszy i ogląda je cała Polska. Profesjonalnie poprosiła więc gości, żeby pomachali do kamery i dalej rozmowa potoczyła się już gładko. Najważniejsze, że Agnieszka Kawiorska i widzowie dowiedzieli się w końcu, co to jest tej inflammaging.