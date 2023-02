Iwona z "Sanatorium" wyprowadza się z Polski. Tam spędzi emeryturę

Okazuje się, że kobieta ma już plany na przyszłość. W zbliżających się tygodniach sprzedaje swoje warszawskie mieszkanie i wyrusza do Hiszpanii. - Kupiłam tam małe mieszkanko blisko plaży z basenem, który przylega do mojego mieszkania, ale to taki basen, który przynależy do kilku mieszkań. Będę przyjmowała tam gości, mam zamiar się dobrze bawić, opalać, kąpać w cudownym morzu - wyznała.