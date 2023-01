"Sanatorium miłości": Dariusz szczerze o seksie. Mógłby uprawiać go codziennie

Producenci piątej edycji "Sanatorium miłości" zadbali o to, by w programie znaleźli się naprawdę nietuzinkowi uczestnicy. W grupie dwanaściorga seniorów, którzy zgłosili się do show TVP z nadzieją na przygodę i poznanie sympatii, znalazło się kilkoro wyjątkowo dziarskich bohaterów. Jednym z nich bez wątpienia jest Dariusz, który otwarcie mówi o tym, czego mu w życiu trzeba.