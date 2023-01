"Sanatorium miłości": Bliscy Zbigniewa odchodzili jeden po drugim. Gdyby nie wiara, nie przeżyłby tych tragedii

- Przeżyłem u boku moje żony Lidzi 34 lata, byliśmy tylko we dwoje, ale przez to może właśnie staliśmy się sobie jeszcze bliżsi - wyznał Zbigniew, który wraz z żoną nigdy nie doczekał się potomstwa. Przyznał, że żona namawiała go na adopcję, ale obawiał się, czy będzie w stanie pokochać nieswoje dziecko.