Iwona i Gerard wzięli ślub. Hejterzy uderzają w pannę młodą

"No cóż, ojciec z córką" - napisała jedna z internautek pod zdjęciem 83-latka z żoną 60+. Pojawiły się też złośliwości, że Gerard szukał opiekunki, a nie partnerki życiowej. Większość hejterskich komentarzy dotyczyło jednak sukni Iwony. "Fajna z niej kobieta, ale ten dekolt i pelikany to bym zakryła z poczucia estetyki", "Suknia piękna, ale… dla młodego jędrnego ciała. Przepraszam, ale nie dla 60-latki ze zwiotczałą skórą", "Kreacja owszem ładna, ale nie dla tej pani" - to tylko mała próbka hejtu, który wylał się na świeżo upieczoną żonę.