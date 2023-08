Małgorzata Tomaszewska wróciła do pracy po urlopie. Pierwszy raz na antenie po nowinie o ciąży

Małgorzata Tomaszewska poza "Pytaniem na śniadanie" zrezygnowała z innych obowiązków służbowych. Oznacza to, że jesienią nie zobaczymy jej w kolejnej edycji "The Voice of Poland", a zimą w "The Voice Senior". Pierwszy format poprowadzi sam Tomasz Kammel, a do programu z seniorami powróci Marta Manowska.