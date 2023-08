Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości" pokazali pierwsze zdjęcie po ślubie

O tym, że są razem, emeryci poinformowali dopiero po zakończeniu serii, w odcinku specjalnym "Sanatorium miłości". Jak ujęła to Iwona, pewnego razu wpadła w odwiedziny do Gerarda i została... aż do śniadania. Od tamtej pory uczestnicy programu TVP tworzą zgraną parę, którą wyróżnia wciąż wielki apetyt na życie, zwłaszcza to we dwoje.