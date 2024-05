"Intruz" w studio TVN24. Uciekł i wrócił ponownie

"Wstajesz i wiesz" jest porannym programem emitowanym w TVN24 na żywo. Czasami więc chochlik lubi w nim trochę namieszać. W styczniu 2023 r. Andrzej Chyra połączył się ze studiem z domu, żeby porozmawiać o WOŚP. Nagle do pokoju wszedł siedmioletni wówczas syn aktora i zaczął swój performance na drugim planie. Ojciec poprosił go, żeby wyszedł, co bardzo nie spodobało się chłopcu.