Andrzej Chyra: "Pozwoliliśmy źle traktować ludzi, od których zależy nasze życie"

Walczyłem z czasem, bo było go mało, walczyłem ze scenariuszem, walczyłem ze sobą. W tej ostatniej walce chodziło przede wszystkim o pozbycie się moich naturalnych odruchów. Chciałem przed nimi uciec, bo wiedziałem, że mój bohater nie może ich mieć. Na szczęście miałem wielkie wsparcie w reżyserce - ufałem jej ocenie naszych działań podczas zdjęć, była wyczulona na wszystko, co nie pasowało do mojej postaci. Koniec końców, oglądając całość, nie poczułem fałszu. Więc chyba się udało.