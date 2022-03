Justyna Kosela urodziła. Prezenterka TVN24 pokazała zdjęcie maleństwa

Również na Instagramie Kosela informowała swoich fanów o zaręczynach. "Byłam w podwójnym, nienadmiernie romantycznym dresie. Na głowie miałam straszny bajzel - no tak, jak się chodzi na urlopie zobaczyć zachód słońca nad jeziorem, gdy nikt Cię nie widzi. Okoliczności były ode mnie zdecydowanie lepiej przygotowane. I said YES" – pisała w czerwcu 2020 r.