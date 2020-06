Justyna Kosela się zaręczyła. Prezenterka TVN 24 podzieliła się radosną wieścią

We wpisie, jaki zamieściła na Instagramie nie kryła, że była bardzo zaskoczona niespodzianką, jaką przygotował jej ukochany, Bartłomiej Eider.

"Byłam w podwójnym, nienadmiernie romantycznym dresie. Na głowie miałam straszny bajzel - no tak, jak się chodzi na urlopie zobaczyć zachód słońca nad jeziorem, gdy nikt Cię nie widzi. Okoliczności były ode mnie zdecydowanie lepiej przygotowane. I said YES" napisała.