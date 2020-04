Ilona Łepkowska wciąż współpracuje z TVP. "Nie zrywam żadnej umowy"

jak sobie pani w tej chwili wyobraża współpracę z TVP Na razie sobie wyobrażam współpracę z TVP przy tym projekcie przy którym pracuje pracuję cały czas w tej chwili intensywnie nad końcówką 3 sezonu serialu stulecie winnych które jest w emisji żeby było zabawniej to akurat po tym materiale wiadomości w poniedziałek Właśnie był ten serial z oglądalnością prawie 3000000 więc więc Taka to była dość zabawna koincydencja więc Pracuję nad tym trzecim sezonem Jestem szefem literackiego Nie no oczywiście wiąże się z tej z tego z tej z tego zobowiązania z tej umowy najlepiej jak potrafię natomiast nie miałam następnych projektów takich które byłyby już gdzieś klepnięte podpisane czy skierowane do realizacji miałam jakiś pomysł przy którym wstępnie coś tam robiłam i który miał być się składamy do telewizji polskiej No przyznam szczerze że jakoś chęć do tego mi troszeczkę osłabła Myślę że trudno się też i ale to nie było nie zrywam żadnej umowy a nie oni ze mną nie zrywają bo po prostu nic jeszcze się takiego w tym w tej sprawie nie zadziałało i pozostałe seriale z którymi Ja jestem cały czas włączona to ja już nie pracuje przy nich M jak miłość Barwy szczęścia mnie czy Korona królów to są wszystko rzeczy którymi które oczywiście uruchomić kierowałam nimi ale już są gdzieś poza mną to jest A moje nazwisko jako pomysłodawcy często ale nie pracuję nad nimi bieżąco Zresztą żeby Telewizja Polska była tak No nie wiem nierozsądna sobie z powodu tego że jestem niezadowolona z mojego otwartego listu do Kaczyńskiego zdejmowała serial M jak Miłość Który Od kilkunastu lat jest najchętniej oglądany opozycją programową we wszystkich telewizjach Polsce No na to byłoby chyba samo rucham ale to liczy pani na przykład na telefon od prezesa TVP żeby sprawę sobie wyjaśnić No jeśli on chce się o coś mnie zapytać to myślę że mógł zadzwonić przed tym materiałem wiadomości na przykład Wytłumaczysz mi że mam się pomyliłam albo nie wiedziała wszystkiego albo coś takiego nie czekałam na ten telefon Spec przyznam szczerze ale teraz to już właściwie po co miałby dzwonić do mnie najwyżej albo żeby mnie przeprosić albo żeby mnie namawiać na samokrytykę No jeśli chodzi o przeprosiny chętnie przyjmę jeśli chodzi o samokrytykę nie widzę takiej możliwości takiej potrzeby i takiej konieczności lub żeby zerwać ten ostatni Wspólny projekt może dlatego miał by zadzwonić stulecie winnych że to podpisane więc tak szczerze powiedziawszy to to Nie sądzę też potem też jest to bardzo dobrze oglądany serial żeby żeby Oczywiście mamy do napisania jeszcze teraz trzy odcinki chyba ostatnie trzy cztery No teoretycznie można sobie wyobrazić że zrywają ze mną umowę na te cztery odcinki No to jakoś jak sądzę ale czy nie są pani się