Iga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mówi o "przekroczeniu granic"

Mimo iż stacja TVN7 wyemituje finał 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dopiero 21 maja, odcinek przedpremierowo można już oglądać na Playerze. Pisaliśmy niedawno o tym, jaką decyzję co do swojego małżeństwa podjęli Iga i Karol. Rozwód, za którym jednoznacznie opowiedział się uczestnik, z pewnością nie był zaskoczeniem dla widzów programu. Mężczyzna wyjawił jednak w finale, co przesądziło o rozstaniu z Igą. Stwierdził, ze kobieta nie tylko go zraniła, ale i nim manipulowała. Opowiedział o nieprzyjemnych sytuacjach, do których dochodziło poza kamerami. O kłótniach, które, jak twierdzi, Iga nagrywała.