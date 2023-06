"Idol" okazał się niewypałem? Drugiego sezonu nie będzie

Jak nietrudno się domyślić, kiepskie przyjęcie nie wróżyło serialowi świetlanej przyszłości. Już teraz wszystko wskazuje na to, że skończy się tylko na jednym sezonie. Page Six donosi, że The Weeknd "nie planuje realizacji drugiego sezonu". Dość jednak powiedzieć, że decyzja zależy nie tylko od niego, choć jest zaangażowany w "Idola" także produkcyjnie.