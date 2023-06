Jeszcze więcej nagości i orgii. Nowy materiał dla serwisów dla dorosłych

Serial HBO "Idol", którego współtwórcą jest popularny muzyk znany jako Abel "The Weeknd" Tesfaye, zadebiutował na festiwalu w Cannes i choć zgarnął kilkuminutowe owacje na stojąco, recenzenci potraktowali go bardzo ostro, nazywając go "pornhubową odyseją". Drugi odcinek serialu przyniósł kolejne bardzo kontrowersyjne sceny.