"Idol" HBO Max. To nie jest najgorszy serial w historii, ale nie róbcie drugiego sezonu. Nikt nie czeka

Dlaczego mimo to widzicie tak dużo nagłówków o tej serii? Rzadko się zdarza, by produkcja telewizyjna miała premierę w Cannes. Co więcej, "Idol" miał na sobie metkę z nazwiskiem Levinsona, twórcy pięknej, przełomowej "Euphorii". Miał duże nazwiska: Lily-Rose Depp i Weeknda. W dodatku ten tytuł dało nam HBO, ta sama platforma, której zawdzięczamy "Sukcesję" i "The last of us". Temat niezwykle inspirujący, ważki, jeszcze nie dość zrewidowany: młoda kobieta, gwiazda pop w wielkiej maszynie przemysłu fonograficznego i show-biznesowego. Co poszło nie tak? Chyba wszystko.