Widzowie "Idola" HBO łapią się za głowy. "Czy ktoś postradał rozum?"

Sam Levinson (ten od głośnej "Euphorii") i Abel Tesfaye (czyli The Weeknd), którzy stoją za kreatywnymi decyzjami tworzącymi "Idola", początkowo bronili swojej serii. Obiecywali, że trzeba zobaczyć całość, by zrozumieć ten geniusz. Teraz nawet nikt nie stara się wyciągnąć głębszego sensu z tego festiwalu pornograficznych ujęć ze zdawkowymi dialogami. Co więcej, widzowie z zaskoczeniem odkryli, że mają niewiele czasu, by ten sens odkryć. Serial kończy się na piątym, a nie szóstym odcinku, jak wcześniej zapowiadano!