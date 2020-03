Ida Nowakowska zapowiada drugi sezon "Dance, dance, dance"

Ile wokół ciebie jest ostatnio coraz głośniej Ale zacznijmy od początku Dance Dance Dance program i czego mam się spodziewać po kolejnej edycji tego tanecznego programu TVP Mam wrażenie że ja sama nie wiem czego się spodziewać po tej drugiej edycji bo ona jest taka dzika Chodzi drugą edycję myśląc że jak zrobił jedną już tą pierwszą to wie co się dzieje w tym programie a tu się okazuje że jest to Nowy program I to Chodzi o osoby No bo przecież to ludzie to Każdy progi Mamy nowych uczestników mamy nową stół rolkę mamy nową prowadzącą więc jest inna nr I bardzo Sama z ciekawością przychodzę na te nagrania i dużo się dzieje naprawdę Poręba Że tobie że wychodzę z nagrania Tak zmęczona Psychicznie A mnie trudno złe Więc co oznacza że naprawdę tam się Dużo Jest bardzo wysoki poziom tańca To też jest nowością Bo w pierwszym Mieliśmy duże zróżnicowanie A tutaj jest tak wysoko wysoko Mam wrażenie że jako jurorzy też jesteś W jakiejś takiej nowej roli bo musimy oczekiwać innych rzeczy od Kiedy tylko będzie Na pewno