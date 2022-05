Amerykanin mówił o Wałęsie i naszym hymnie. Polacy padną ze śmiechu

"Gra w oszusta" ("Bullsh*t The Game Show") to nowy format teleturnieju, w którym zawodnik walczący o milion dolarów musi się wykazać nie tylko dużą wiedzą, ale przede wszystkim umiejętnością kłamania w żywe oczy. Cała zabawa polega na tym, że gracz odpowiada na zadane pytanie z czterema wariantami jak w "Milionerach". Po czym uzasadnia swoją odpowiedź tak, by przekonać do swojej racji innych uczestników.