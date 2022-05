"Milionerzy": Nietypowe koło ratunkowe. Wyjął je z kieszeni w trakcie programu

Następne pytanie o to, co potocznie nazywamy "sikorem", nie sprawiło handlowcowi najmniejszego problemu. Pan Sebastian od razu wiedział, że chodzi o zegarki naręczne i wygrał 20 tys. złotych. Na pytaniu o 40 tys. o "Laurazję" skorzystał z ostatniego koła - telefonu do przyjaciela. Rozmowa ze znajomym tylko upewniła go w przekonaniu, że nazwa ta dotyczy czegoś, czego już nie ma, najpewniej dawnego kontynentu.