"Hotel Paradise": Krystian tłumaczy się z rozstania z Basią. "Nasza relacja była bardzo burzliwa"

"Uwielbiam Basię z całego serca i ostatnią rzeczą, jaką chciałem zrobić, to sprawiać jej przykrość, dlatego uzgodniliśmy, że nie zepsujemy tej relacji związkiem, bo nam na sobie za bardzo zależy jako na ludziach i co najważniejsze przyjaciołach. Będę zawsze miło wspominał nasze wspólne chwile i was też proszę o uszanowanie naszej relacji. Człowiek nie zbuduje zdrowej relacji, jeżeli nie pokocha samego siebie i to jest fakt i przede mną długa droga, aby to zmienić" - podsumował.