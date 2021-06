"Hotel Paradise": Bibi nie owija w bawełnę. Nie podzieliłaby się wygraną z Krystianem

- Pierwszą rzeczą, którą chcę zrobić, to zabrać mamę na wakacje. Już sobie obrałyśmy nawet cel, jest to Sycylia. Planuję też przeprowadzkę. Chcemy mieszkać razem z Sarą i Szymonem, więc pieniążki też jak najbardziej się przydadzą. A taką kolejną rzeczą to myślę, że firma. Takie zainwestowanie w siebie. Dostałam gdzieś tam propozycję od innych butików we wspieraniu innych marek. Oczywiście chciałabym to gdzieś podpiąć pod siebie. Bardzo na to szeroko patrzę. Pobieram też lekcje wokalu i tutaj każdy grosz pozwala mi się bardziej rozwijać - podsumowała. Spodziewaliście się tego?