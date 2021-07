"Historia jest wstrząsająca". Andrzej Seweryn o nowym, polskim serialu Netfliksa

- Jestem po stronie tych, którzy kochając ten kraj, mówią o nim więcej prawdy niż ci, którzy potrafią nas tylko chwalić - mówi w rozmowie z WP Andrzej Seweryn. Aktor wcielił się w postać dziennikarza Wiktora Wanycza w serialu "Rojst '97" dla Netfliksa, ukazujących mroczne historie teraźniejszej Polski, ale też te z przeszłości. - Ludzkość interesuje się złem, tajemnicą, tym, co za kurtyną. Na tym polega siła zła, upraszczając. Wydaje mi się, że to jest łatwe do pokazania i do grania. Granie dobroci jest trudniejsze, bo dobroć jest mało atrakcyjna. Zło jest fantastycznie atrakcyjne - mówi aktor. Posłuchajcie naszej rozmowy.