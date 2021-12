Gwiezdne wojny czyli sylwester 2021 w telewizji. Jak stacje walczą o widza?

Z myślą o młodszych widzach na scenie pojawi się Sara James, Kuba Szmajkowski czy Roxie Węgiel. Starszych do tańca poderwać mają przeboje Thomasa Andersa czy Abby (zespół The Music From ABBA - Arrival From Sweden) zaś regionalnym akcentem będzie występ Stanisława Karpiela-Bułecki. Łącznie pod szyldem TVP wystąpi kilkudziesięciu aż artystów.