"Burmistrz spełnił swoje groźby". Sylwester TVP wraca do Zakopanego?

"Sylwester Marzeń" TVP w Zakopanem stał się małą tradycją, choć przerwała ją na rok pandemia koronawirusa. W 2020 r. telewizja publiczna nie zrezygnowała z sylwestrowej imprezy - przeniosła ją jedynie do Ostródy. Sylwestra na antenie TVP 2 oglądało wtedy średnio 4,88 mln widzów. To o 37 tys. osób mniej niż imprezę w Zakopanem z 2019 r. Jak będą prezentować się wyniki oglądalności koncertu wieńczącego 2021 rok? Wszystko wskazuje na to, że TVP wraca do Zakopanego, który przyniósł jej sporo szczęścia, jeśli chodzi o liczby.