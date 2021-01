Duchowny obrażał z ambony Rodowicz i Kozidrak. Skandaliczne słowa

Zobacz: Sylwester w Polsce. Nie wszyscy przestrzegali obostrzeń

Woźnicki dalej działa jako duchowny i nagrywa swoje kazania na kanale na YouTube. Jedno z nich poświęcił temu, co zobaczył w sylwestra w telewizji. Okazuje się, że ksiądz wybrał nie TVP a Polsat, bo to gwiazdom tej imprezy poświęcił kazanie. Obrazić postanowił Marylę Rodowicz i Beatę Kozidrak. Wytknął piosenkarkom... ich wiek.

Woźnicki poczuł się w obowiązku, by obrazić właśnie za to obie gwiazdy. - Minęło kilkadziesiąt lat, a my widzimy te podstarzałe gwiazdeczki. Jedna niczym czarownica ruszająca się, druga na szczudłach. Jako kapłan mam obowiązek zwrócić uwagę: hola, hola, podstarzałe, spróchniałe matrony.

- Dwa podgardla? Jakby biskupem była. A nie jest. Jeśli to nie jest obżarstwo, to być może bolesny skutek szczepień? Efekt uboczny - głosił.

- Mam jako ksiądz prawo zwrócić uwagę: to nie ta droga, ciągnąć do końca jak Tina Turner, czy inne baby za przeproszeniem, że już próchno jest z człowieka, nie widać troski o duszę. Bezwstyd, głupota, kobieca próżność, a jeszcze głupsi ci, którzy na to patrzą i oklaskują i wciąż im się to podoba - dodał w skandalicznych słowach.