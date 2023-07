Gwiazda "W11 - Wydział Śledczy" zniknęła na lata. Teraz walczy z TVN-em o pieniądze

Tak naprawdę to nie my go zaczęliśmy. My, aktorzy i aktorki, na początku nie mieliśmy pojęcia, że w ogóle istnieje temat tantiem. Pierwsi byli przedstawiciele i przedstawicielki innych pionów: reżyserskiego, dźwiękowego, montażowego. To oni zaczęli się domagać tantiem i dość szybko je uzyskali. To nas mocno ośmieliło. Dlatego zdecydowaliśmy się protestować, a w rezultacie: iść do sądu.