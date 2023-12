Gwiazda TVN-u świętuje zmianę rządu. "Dziś wielki dzień!"

"Telefony na podsłuchu, policja do pałowania kobiet"

"Twarze były do wynajęcia, sumienia na sprzedaż, Konstytucja była świstkiem papieru, Sejm był maszynką do głosowania, Trybunał był atrapą na telefon, prokuratura była na skinienie ręki, telefony były na podsłuchu, policja była do pałowania kobiet i chronienia funkcjonariuszy partii, a nie obywateli, wojsko było do trzymania parasola nad ministrami i jako polityczna dekoracja, nowi sędziowie do wydawania wyroków zgodnych z wytycznymi, bank centralny był do drukowania pieniędzy, spółki Skarbu Państwa były do tuczenia rodzin pisowskich działaczy i rydzyków oraz do kupowania niezależnych mediów, telewizja publiczna była do hejtowania i upokarzania, funkcjonariusze mediów publicznych byli do szczucia i publikowania materiałów ze służb, niektórzy 'dziennikarze' byli do obdzwaniania, powielania przekazów tudzież doradzania rządzącym, inni byli do symetrycznego uspokajania, że wszystko powyższe to normalność i trwa 'zwykły spór', a prezydent był do podpisywania, tak jak teraz będzie do wetowania" – wymienia Rusin.