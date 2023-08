"Tęsknię za Kingą Rusin". Była gwiazda TVN odpowiedziała Miszczakowi

"Przeczytałam, że tęskni za mną dyrektor Miszczak. To bardzo miłe. Pozdrawiam go serdecznie z Alaski!" - napisała Kinga Rusin, która nie deklaruje powrotu do żadnej telewizji. Choć wiele fanek marzy, by ze swoim doświadczeniem poprowadziła nowy program podróżniczy.