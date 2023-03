Kinga Rusin skończyła 52 lata. Pamiętacie, jak wyglądała kiedyś?

Kinga Rusin, którą większość widzów kojarzy zapewne głównie dzięki jej pracy w "Dzień Dobry TVN", od jakiegoś czasu nie działa już w mediach. Ale to nie znaczy, że daje o sobie zapomnieć. 9 marca dziennikarka skończyła 52 lata. Z tej okazji dodała dość zaskakujący wpis w sieci. Na swoim instagramowym profilu zaapelowała do Pierwszej Damy Agaty Dudy o to, by żona prezydenta bardziej udzielała się w przestrzeni publicznej.