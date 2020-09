Anna Kalczyńska zdradziła, dlaczego Rusin odeszła z "Dzień Dobry TVN"

Kina Rusin po 15 latach prowadzenia "Dzień Dobry TVN" pożegnała się z programem. Anna Kalczyńska zdradziła, co jej przeszkadzało w śniadaniówce.

Kinga Rusin to jedna z twarzy stacji TVN. Przez lata prowadziła taneczne show "You Can Dance - Po prostu tańcz", a od 2005 r. była prowadzącą program śniadaniowy "Dzień Dobry TVN". Niestety, po 15 latach jej przygoda z porannym show się kończy.

Dziennikarka wyjaśniła w social mediach, dlaczego rozstała się z "Dzień Dobry TVN". W wieku 49 lat ma jeszcze parę marzeń do spełnienia i to najwyższy czas, aby to zrobić. W dodatku nie ma już w śniadaniówce Piotra Kraśki, który teraz zajmuje się publicystyką w TVN24.

Kinga Rusin odejdzie z "Dzień dobry TVN"? Fani szukają odpowiedzi między wierszami

Teraz Anna Kalczyńska w rozmowie z portalem Onet zdradziła, że to nie jedyny powód odejścia Rusin: - Dzień Dobry TVN jest programem typowo porannym, który ma za zadanie budzić ludzi w dobrym humorze i dawać treści, które są akceptowalne przez wszystkich, mało kontrowersyjne, ciekawe, ale też spokojne. Chyba to Kindze nie do końca odpowiadało.

Rusin nie kryje swoich poglądów politycznych i zdarzyło jej się kilka razy popaść z kimś w konflikt z tego powodu: - Kinga ze swoim temperamentem, społecznym i politycznym zaangażowaniem, które wiele razy prezentowała, musi mieć najwyraźniej szersze pole do działania – dodała Kalczyńska.