Powrót Woźniak-Starak do TVN. Pracownik stacji wyjawił powód

Gdy tylko pojawiły się plotki o odejściu Kingi Rusin z "Dzień Dobry TVN" , zaczęto szukać godnej następczyni. Emocje wokół sprawy ostudził dopiero Edward Miszczak, który potwierdził na antenie porannego programu, to o czym nieoficjalnie mówiono od dawna. Nową prowadzącą została Agnieszka Woźniak-Starak , która stworzy duet z Ewą Drzyzgą.

Być może taki obrót spraw nie powinien nikogo dziwić, a jednak powrót dziennikarki do telewizji był nie małym zaskoczeniem dla widzów. Po tragicznej śmierci męża zapewniała bowiem, że nie wyobraża sobie powrotu do rozrywki.

Jak informuje jednak informator "Party", do powrotu do TVN-u Agnieszkę Woźniak-Starak namówił sam Edward Miszczak.

"Poza tym prawda jest taka, że Agnieszka bardzo stęskniła się za telewizją i pewnie chciała znowu pracować w studiu. Nie myśli na razie o prowadzeniu rozrywkowego show, ale 'Dzień Dobry TVN' to przecież całkiem inny program. Będzie mogła robić to, co kocha najbardziej: rozmawiać z ciekawymi ludźmi" - tłumaczy osoba ze stacji.