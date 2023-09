Kinga Rusin ostro o "manipulatorach gospodarczych z PiS". Tak komentuje ostatnią decyzję NBP

"Za sprawą manipulatorów gospodarczych z PiS-u mieliśmy taniego dolara przez większą część naszej wyprawy do USA. Ale polskie sny o potędze właśnie się skończyły. Idioci jednak pozostają idiotami, co właśnie potwierdził Glapiński, szokując ekonomistów drastyczną … obniżką (!) stóp procentowych przy dwucyfrowej inflacji. Polskiego złotego czeka chyba los tureckiej liry, a inflacji nie uda się zdusić…" - zaczyna swój wpis na Instagramie znana przeciwniczka obecnie rządzących, dzieląc się przy okazji nie tylko zachwycającymi zdjęciami z wyprawy, jak i krótką anegdotką nawiązującą do Adama Glapińskiego.