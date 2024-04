1 z 7 Gwiazda "Bridgertonów" z odważnym dekoltem. Tym razem obyło się bez wpadki

Nicola Coughlan to jedna z gwiazd serialu "Bridgertonowie" i zarazem główna postać trzeciej odsłony popularnej serii Netfliksa. To ona i Luke Newton promują najnowszą część opowieści o członkach rodziny Bridgertonów, którzy robią, co mogą, by odnaleźć pokrewne dusze i nie skończyć w małżeństwach pozbawionych miłości. Nicola i Luke pojawili się ostatnio w Australii.