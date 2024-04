Arnold Schwarzenegger o życiu po śmierci. "Ciało po prostu zgnije i tyle"

Pytany przez Sterna o to, co jego zdaniem dzieje się z ludźmi po śmierci, Arnold bez ogródek odpowiedział: - Nic. Jesteś sześć stóp pod ziemią. Każdy, kto mówi ci coś innego, jest piep...nym kłamcą. Nie wiemy, co dzieje się z duszą i wszystkimi tymi duchowymi rzeczami, w których nie jestem ekspertem, ale wiem, że ciało po prostu zgnije i tyle.