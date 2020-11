Pomylił jej imię. Wtedy czara goryczy się przelała

Józef z "Rolnik szuka żony" nie daje za wygraną. Już podczas pierwszych spotkań z kobietami nie miał żadnych ograniczeń i zasypywał wybranki dwuznacznymi komentarzami. Pozwalał sobie również na fizyczne zbliżenie do swoich kandydatek i w opinii wielu widzów wielokrotnie przekroczył granicę dobrego smaku i kultury. Później dostawał burę za to, w jaki sposób odnosi się do kobiet w swoim gospodarstwie.