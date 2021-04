Goście Polsat News prawie popłakali się ze śmiechu. "Boże, widzisz i nie grzmisz"

Gośćmi Agnieszki Gozdyry w poniedziałkowej "Debacie dnia" w Polsat News byli Anna Maria Żukowska z Lewicy, Sławomir Mentzen z Konfederacji oraz Marek Sawicki z PSL. Tematem rozmowy było czy dobrowolna praca dzieci i młodzieży to wyzysk. Prowadząca program przytoczyła ogłoszenie autorstwa dwóch 14-latków, którzy chcieli podjąć się płatnego zajęcia w wolnym czasie. Żukowska była przeciwna, argumentując, że "dzieciństwo jest po to, żeby to dorośli musieli brać za nas odpowiedzialność do ukończenia 18. roku życia".