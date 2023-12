Górniak cała we łzach. Zwróciła się do szefów TVP

Co zrozumiałe, Górniak w przerwach pomiędzy utworami wiele uwagi poświęciła Bożemu Narodzeniu. - Wiem, że nie wszyscy mają z kim świętować, ale chciałam prosić państwa, żebyśmy pamiętali, że każdy dzień, każdy początek dnia, to jest nowa nadzieja, która niesie nowe rozwiązania, nowe możliwości. (…) Cieszmy się życiem, nie patrząc na to, czego nie ma. A jeśli wśród nas nie ma już tych, których kochamy, wspominajmy te czasy, które były dla nas szczęśliwe dzięki nim, zamiast myśleć o tym, czego już nam brakuje — apelowała do widzów piosenkarka.