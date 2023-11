Kazik powrócił na scenę. Przerwał występ. Miał bardzo ważny powód

"Powrót Kazika do pełni sił wymaga trochę czasu. Mimo znaczącej poprawy, jego obecny stan nie pozwala na powrót na scenę i stawienie czoła przeszło 2,5-godzinnemu koncertowi. A innych przecież nie gramy" – przekazał zespół w mediach społecznościowych, co udowodnił już podczas pierwszych koncertów po powrocie Kazika na scenę, wrzucając do setlisty blisko 35 utworów.