Wraca do TVP. Orłoś apeluje do widzów

"Osoby, które działały co prawda w show-biznesie, ale swoją obecnością autoryzowały działalność propagandową ‘TVPiS’, to one po prostu nie mogą pozostać twarzami Telewizji Polskiej. Ja sobie po prostu tego nie wyobrażam. Za dużo złego się wydarzyło" - wyznał gorzko Orłoś.