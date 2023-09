Gorący tytuł. Netflix odpalił jeden ze swoich największych hitów

Pierwsze odcinki "Sex Education" pojawiły się w ofercie Netfliksa na początku 2019 r. Serial z miejsca zauroczył widzów i to nie tylko nastolatków, do których teoretycznie jest adresowany. Bohaterem filmu jest Otis. Wychowuje go samotna matka, która z zawodu jest terapeutką seksualną. Sesje terapeutyczne prowadzi w domu. Otis, przez dziury w podłodze, przysłuchuje się sesjom. Czerpie wiedzę, dzięki której może udzielać porad seksualnych rówieśnikom w szkole.