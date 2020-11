Gillian Anderson mówi o tym, czego dowiedziała się o Polsce. "Nie miałam pojęcia"

Gillian Anderson promuje właśnie czwarty sezon serialu "The Crown", w którym wciela się w postać premier Margaret Thatcher. To jej kolejna rola w netfliksowej produkcji. Dwa lata temu zagrała seksterapeutkę w serialu "Sex Education". Serial ten bez pardonu i rumieńca opowiada o dojrzewaniu, seksualności, cielesności młodych ludzi i wszystkich trudnych tematach, których ze świecą szukać w polskich mediach. A co dopiero w szkołach!

Anderson była gościem kultowej amerykańskiej radiostacji NPR . I choć rozmowa miała miejsce kilka dni temu, to wspomina w niej wywiad sprzed dwóch lat, którego udzieliła Wirtualnej Polsce wraz z serialowym synem (w tej roli Asa Butterfield). Co najbardziej utkwiło jej w pamięci?

- Gdy przed premierą pierwszego sezonu rozmawialiśmy z dziennikarzami, którzy już go widzieli, nie byliśmy pewni, jak właściwie jest odbierany. Czy im się podoba, czy nie? Wtedy dziennikarka z Polski powiedziała nam o tym, że w ich kraju nie ma edukacji seksualnej i jak fantastycznie jest widzieć taki serial dla młodych ludzi. To tak jakbyśmy nagle sami stali się twórcami takiej edukacji, to ogromna odpowiedzialność. Asa i ja spojrzeliśmy na siebie, myśląc "to nie może być prawda!". Kto by pomyślał?! Ja na pewno nie wiedziałam, że istnieją państwa, gdzie ten temat jest zwyczajnie ignorowany.