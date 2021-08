Gorąco w studiu TVN24. Słowa Cymańskiego rozsierdziły gości "Kawy na ławę"

- Tadeusz powiedział: "Ja myślę, zastanawiam się". Tadeusz, ty nie myślisz. Ty w tej sprawie nie myślisz, bo ty już zagłosowałeś. Podjąłeś decyzję i zachowałeś się jak maszynka do głosowania, która w swoim mniemaniu robi dobrze. Tyle że twoje zastanawianie się polega na tym, że stawiasz dobro partii politycznej nad dobro Polek i Polaków. I to jest prawda o tym, co zrobiłeś - zwracał się Cymańskiego poseł Lewicy, nie kryjąc oburzenia jego słowami