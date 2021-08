"Wiadomości" twierdzą, że to PO chce zniszczyć wolne media

Pracownicy TVP robią, co mogą, żeby udowodnić, że to nie oni prowadzą polityczną propagandę. Tym razem widzowie "Wiadomości" dowiedzieli się m.in., że to PO marzy o powrocie do jednego przekazu we wszystkich mediach. A za hejt płynący w stronę Pawła Kukiza odpowiada nie kto inny jak Donald Tusk.